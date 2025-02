Ryanairi uued reeglid tekitavad reisijates pahameelt: käivitunud on isegi boikotiüleskutsed

Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary kinnitas juba mullu oktoobris, et 2025. aasta maiks kaovad füüsilised pardakaardid. Tema sõnul kasutas juba eelmisel aastal 60 protsenti reisijatest mobiilset registreerimist ning eeldatavasti tõusis see näitaja aasta lõpuks 80 protsendini.

«Meie eesmärk on kaotada lennujaamades registreerimislauad, nagu oleme seda teinud pagasiloenduritega,» sõnas O'Leary. «Kogu protsess liigub rakendusse, mis teeb reisimise lihtsamaks ja vähendab paberikulu.» Samuti tõi ta välja, et see muudatus kaotab ka lennujaamas kehtiva registreerimistasu. «Seega usun, et reisijatele saab see olema sujuvam ja muretum kogemus.»