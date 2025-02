Ühendkuningriigi välisministeerium hoiatab kõiki Türki puhkama sõitvaid britte, et nad ostaks Türgis alkoholi vaid litsentseeritud poodidest ja baaridest ning kontrolliks võimalusel, et pudelite kõik sildid ja korgid on usaldusväärsed. Aasta algusest alates on Türgis surnud metanooli sisaldava alkoholi kätte 103 inimest, neist 70 Istanbulis ja 33 Ankaras. 230 on vajanud haiglaravi.