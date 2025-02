Elon Musk avaldas armastust Trumpile: «Armastan teda nii palju nagu...»

Muski ja Trumpi suhe on pälvinud varemgi avalikkuse tähelepanu. Sotsiaalmeedias on juba pikemat aega spekuleeritud nende omavahelise «bromance’i»​ (vennalik armastus -toim.) üle, kuna Musk on korduvalt Trumpi poliitilisi otsuseid kiitnud ning viimasel ajal viibinud pea igal Trumpi koosviibimisel.