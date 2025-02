SPEKTRAALANALÜÜS Punane on Üllar Priksi jaoks Vahemeremaade värv

PUNANE: Punane pole iseenesest liiga meeldiv värv. Ta on selline keelav, ärritav, vererõhku tõstev. Aga mitte minu jaoks. Mõtlen punasele kui pilkupüüdvale ja ligitõmbavale. Te võite ju öelda, et punane vein pole tegelikult punane, aga ma ignoreerin seda märkust. Punavein on meeldiv ja kutsuv. Seda eriti Vahemeremaades seigeldes. Seal maitseb see neste kuidagi eriti hästi ja on ka igati taskukohane. Andke mulle klaas punast ja juba ma reisingi.