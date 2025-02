Seiklushimulised, rõõmustage! Kadrinas saab veebruaris tasuta seiklusorienteeruda

Rada algab ja lõppeb Kadrina spordikeskuse juures ning seda on võimalik läbida nii jalgsi kui ka jalgrattaga. Seikluse autoriks on «seiklusminister» Joonas Väärtnõu tänaseks juba legendaarseks saanud Seiklusministeeriumist, mis muide järgmisel aastal tähistab oma 15. sünnipäeva. Seiklus toimub koostöös Kadrina Spordikeskuse ja Kadrina Kultuurikojaga ning on kõigile osalejatele TASUTA!