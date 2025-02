Söuli lennujaamas konfiskeeritakse igas kuus ligi tonn ootamatut ollust

Kimchi ehk vürtsikas ja fermenteeritud Hiina kapsas (vahel ka muud köögiviljad) on Lõuna-Korea köögi vundament, mida armastatakse palavalt nii korealaste kui ka paljude välismaalaste poolt. Paljud tahavad kimchit viia suveniirina koju või hoopiski endaga reisile kaasa võtta. Kuid lennuki salongi kimchipurgiga trügida ei maksa. Nagu selgub CNNi uudisest, konfiskeeriti Söuli lähistel asuva Incheoni lennujaama turvatöötajate poolt mullu reisijailt tervelt 10.7 tonni käsipagasisse paigutatud kimchit. Põhjuseks mitte kapsa lõhn, vaid asjaolu, et seda ümbritseb teatud kogus vedelikku. Lisaks võeti reisijailt ära peaaegu sama kogus erinevaid vürtsikaid kastmeid.

Niisiis tasub meeles pidada, et ka mõned söögid võivad mõnes lennujaamas vedelikuks osutuda ja seetõttu käsipagasist ära võetud saada: näiteks on veebilehe News24online andmeil pidanud mõned õnnetud reisijad turvakontrolli maha jätma ka käsipagasisse torgatud kreemjuustu karbi ja purgitäie mett. Lahenduseks on mõistagi taoliste toitude paigutamine äraantavasse pagasisse.