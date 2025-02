Turkish Airlines alustas armukampaania ja väljamüügiga

Turkish Airlines on minevikus oluliselt tõstnud Miles&Smiles programmis boonusreisideks nõutavat miilimäära, kuid vähemasti korraks on lennufirma otsustanud nüüd oma sisulisi miilitariife langetada. Täpsemalt lubab lennufirma seoses valentinipäevaga Miles&Smiles preemiapiletite kasutajatele tagastada 50% piletite kulunud miilidest, kuid seda mõistagi vaid siis, kui piletid broneeritakse ühekorraga kahele, lennud on Turkish Airlinesiga, reisile läheb ka tegelikult kaks inimest ning õhulennud leiavad aset peaaegu otsekohe: 10. ja 23. veebruari vahel. Kampaania kehtib nii turisti- kui ka äriklassi lendudele ning nii ühe suuna kui ka edasi-tagasi piletitele. Broneeringuid on kampaania raames võimalik teha kuni 16. veebruarini ja täpsemad reeglid leiab Turkish Airlinesi temaatiliselt veebilehelt.