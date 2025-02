Puhkuseplaanid paika! TripAdvisor valis välja käesoleva aasta parima reisisihtkoha

Suurbritannia pealinn tõusis kaks kohta ja haaras maailma parima sihtkoha tiitli Dubailt, mis oli esikohal alates 2022. aastast. Lisaks tunnustati Londoni gastronoomilist mitmekesisust ja kultuuripärandit – see saavutas toidusihtkohtade kategoorias teise ja kultuurisihtkohtade seas kolmanda koha.

Tripadvisori kasutajad kiitsid Londonit kui planeedi parimat linna, rõhutades selle mitmekülgseid pakkumisi ja avastamisrõõmu iga kord uuesti külastades. Londoni linnapea Sadiq Khan kommenteeris: «London on kahtlemata maailma parim linn, mis meelitab igal aastal miljoneid turiste oma ainulaadsete vaatamisväärsuste, kultuuri ja maailmatasemel toiduelamustega.»

VisitLondon.com-i tegevjuht Laura Citron OBE rõõmustas tunnustuse üle: «Külastajad armastavad Londoni pidevat muutumist – see toob nad ikka ja jälle tagasi. 2025. aastal avatakse uued põnevad vaatamisväärsused, nagu V&A East Storehouse ja Shakespeare'i muuseum Shoreditchis. London ei ole pelgalt muuseumilinn – see on elav ja dünaamiline metropol.»