Reisija jagas Redditis oma ootamatut olukorda, kus noor üliõpilane kritiseeris teda selle eest, et ta võttis oma neli kohvrit otse lindilt, selle asemel et liikuda lindi äärde neid eraldi ära tooma.

«Minu neli suurt kotti tulid lindile kiiresti järjestikku. Haarasin esimese, seejärel teise, kolmanda ja neljanda,» selgitas naine oma postituses. «Kui ulatusin neljanda koti järele, ütles noor neiu mulle, et see on ebaviisakas. Ta küsis, miks ma ei võinud lihtsalt kõrvale minna ja oodata.»