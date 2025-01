Sotsiaalmeedias ja ka tavameediakanaleis on aktiivselt levitatud uudist, et eile õhtul Washington DC Reagani nimelise lennuvälja lähistel helikopteriga kokku põrganud ja jäisesse Potomaci jõkke kukkunud American Airlinesi lennukis oleks võinud hukkuda veel üks inimene ja üks koer. Väidetavalt päästis nende elu asjaolu, et mõlemaid ei lubatud lennule. Seda uudist on levitanud väljaanne The Express, USA Today, Mirror, Daily Record ja mitmed teised väljaanded. Esialgse narratiivi kohaselt oli iluuisutaja Jon Maravillal American Airlinesi lennule AA 5342 küll pilet, kuid lennujaamas öeldi, et tema koer on lennukisse pääsemiseks liiga suur. Mees jõudis oma frustratsiooni jagada ka sotsiaalmeedias, sest pidi lendamise asemel võtma nüüd ette 14 tunnise autosõidu.