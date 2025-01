ÄRA JÄÄ MAHA Suurim viga, mida reisijad oma pardakaartidega teevad

Et jõuaksid lennukisse piisava ajavaruga ja õigel ajal, on kogenud lennufirmade töötajatel üks väärt nõuanne, mis puudutab pardakaarti. HuffPosti vahendusel teevad inimesed just seda üht viga kõige sagedamini.

Lennujaamaeksperdid nõustuvad, et pardakaartide puhul on kõige levinum viga see, et reisijad jätavad sellel oleva teabe kontrollimata. Mida peab teadma? Kas kõik on õige? Kas nimi passis ja muudel reisidokumentidel on õige? Kas ma mäletan lennu väljumiskellaaega õigesti?