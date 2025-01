MEREPEALNE KODU Mees, kes on 25 aastat elanud kruiisidel

Kruiisimaailmas tuntakse teda kui Super Mariot ning ta kulutab aastas ligikaudu 101 000 dollarit (umbes 96 000 eurot), et elada kajutis, millel on oma rõdu. Selle elustiili rahastamiseks tegeleb ta investeeringute haldamisega.

Mario on nii oluline tegelane Royal Caribbeanil, et mõnel laeval on meeskond talle tekile lausa eraldi kontorinurga loonud. Seal on lauad ja toolid, mis on aedikuga piiratud, ning silt, mis teatab: «Super Mario kontor».