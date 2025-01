See raamat viib meid veinimaailma. Jaja, loomulikult on raamatu viimased leheküljed veinisortidest ja räägitakse rusikareeglitest, kuidas veinid toiduga sobima panna. Aga peamiselt on see lugu pühendumisest ja töökusest. Nii Prantsuse veinimeistrite omast, aga ka kahe Eesti noore inimese teest nende isikliku ja professionaalse eneseleidmiseni. Kõlab muidugi üsna «Minu...» sarjalikult ja võib ju mõelda, et oh, jälle... Eneseleidmine küll jah võib olla jälle, aga Hanna-Maria lugu võlub maitsekusega. See on kirjutatud maitsekalt nagu on maitsekas kogu see veinide, juustude ja baguette`ide trall seal Prantsusmaa veinipiirkonnas.