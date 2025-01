HUVITAV Kuula, kuidas planeet Maa laulab kosmosest

​Kui vaatleme Maad kosmosest, näeme sinist planeeti, mis on koduks miljarditele elusolenditele. Kuid mida me ei näe – aga võime kuulda (küll aga kõrgtehnoloogia abil) –, on meie planeedi hääl. Jah, Maa laulab kosmoses, ja see hääl on sama salapärane kui kosmos ise.