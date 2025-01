Kruiisilaeva töötaja paljastab pardaelu tumedad saladused: «Vahel ei usu ma oma silmi!»

Töötaja tunnistas, et kruiisilaeva töö võib olla kurnav – «kuus tundi und on luksus» –, kuid kõige rohkem jahmatas inimesi teave laeva pardal asuva surnukuuri kohta. «Igal kruiisilaeval on surnukuur. See on vajalik, sest üle 72 protsendi reisijatest on 60-aastased või vanemad. Aga kui kuulsin, et keskmiselt sureb kruiisidel kolm inimest nädalas, siis ma olin šokis.»