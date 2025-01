Instagrami videos jagas konto @allcruising all tegutsev mees saladust, käies kruiisilaeva kajutikoridoris ja otsides salapärast sümbolit, mis reedaks, et mõni reisijapaar on valmis uusi tutvusi looma.

«Otsin uksi, mille peal on ananassid,» ütleb mees videos. «See tähendab, et nad on svingerid. Tihti kaunistavad inimesed oma uksi ja kui näete ananassi, siis see on nagu vihje.»