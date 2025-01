Stjuardess avaldas esimese klassi kuumade rätikute kohta räpase saladuse

Soojad käterätikud on lennukites sageli lisateenus, mida pakutakse premium-klassi reisijatele. Kuid kogenud stjuardess hoiatab, et need väikesed luksusesemed – esimese klassi reisijatele jagatavad soojendatud rätikud, mida antakse pardal kas kohe pärast istuma asumist või vahetult enne lennusööki – võivad olla kaetud reisijate jäetud mustusega.

«Mitte kõik ei kasuta neid ainult käte ja näo jaoks, kui teate, mida ma silmas pean,» sõnas endine Emiratesi esimese klassi stjuardess Kate oma üllatavas TikToki postituses.

«Ma olen näinud, kuidas reisijad kasutavad neid rätikuid kõikvõimalikes kohtades,» lisas ta. Kommentaarides kinnitas Kate, et reisijad kasutavad rätikuid varvaste vahede puhastamiseks, kubeme pühkimiseks ja isegi teatud intiimsetesse kohtadesse torkamiseks.

See on lennureisimise varjatud tõde, kuid mustus ei piirdu ainult rätikutega, vahendab New York Post.

Cher, Texases töötav stjuardess, paljastas oma viraalses videos, millised on lennuki kõige mustemad kohad. Nendeks on aknakatted, tualettide kraanikausid, vaipkatted ja turvavöö rihmad.

Ka Josephine Remo, lennusaatja ja reisiblogija, juhtis tähelepanu ülemiste pagasiriiulite olukorrale. Ta tõi esile, et neid puhastatakse harva ja neid katsub väga palju inimesi, mistõttu on need ideaalsed mustuse kogunemiskohad.

Nüüd aga Kate’i viimane paljastus esimese klassi rätikute kohta on tekitanud paljudes vastikustunnet.

«Ei kunagi enam ei pese nendega oma nägu,» lubas üks šokeeritud vaataja.

«Ei midagi paremat kui korralik kubemepuhastus enne õhkutõusu,» naljatas teine.

«Olles kunagi lennukeid koristanud, ei puudutaks ma neid kunagi,» muigas üks lennundusproff.

Kate liitus samuti naljadega, kirjutades: «Reisijad, kes on 25+ tundi teel… neil on asju, mida pesta.»