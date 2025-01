Kuni 19. jaanuarini on Helsingi messikeskuse uksed taas lahti reisihuvilistele, täpsemalt neile, kellel 15 kuni 22 eurot maksev sissepääsupilet soetatud. Juba 37. korda toimub Helsingis populaarne turismimess «Matka 2025» programm on tihe ka tänavu ning erinevatel lavadel leiavad aset erinevad etteasted muay thai´st ja üksinda reisimise spetsiifikast kuni Saksamaa jõekruiiside ning perereisiks sobivate hotellide leidmise salanippideni. Enim külastajaid oodatakse laupäevaks, pühapäeva programm on aga peresõbralikum. Et messikülastus sujuks, tasub meelde jätta, et neljaeurost garderoobimaksu saab maksta vaid kaardiga. Teine oluline nipp: vaid ühe peatusevahe pikkuse sõiduga viib kohale pea iga Helsingi keskraudteejaamast väljuv rong.