IMELINE TENERIFE Reisifänn Helen Adamson soovitab külastada just neid kohti

«Kes kindlasti kõrgemale minna soovib, siis cable car piletid peab ostma ette ning sõltuvalt ajast võivad need olla pikalt välja müüdud (päris tippu ronimiseks on vaja mägironimise kogemust ja eriluba). Teide külastus on minu silmis lausa kohustuslik kui Tenerifel olla,» kirjutas ta. Helen lisas, et isegi sõit parki on omaette vaatamisväärsus, rääkimata rahvuspargi matkaradadest.