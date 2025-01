OLE ETTEVAATLIK Pealtnäha süütu tegevus tõi lapse isale vahistuse kaela

​Moskva Basmannõi kohus väljastas vahistamismääruse Sergei Kosenkole. Tuntud suunamudija, keda teatakse ka Mr Thank You nime all, sattus uurimise alla pärast šokeeriva video levimist, kus ta viskas kaheksakuuse lapse lumehange. Lisaks vahistamismäärusele külmutati ka tema varad Venemaal.