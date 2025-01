Igal laevafirmal sigarettide müümises oma poliitika

Laevafirma Tallink lõpetas 12. septembrist 2024 sigarettide plokikaupa müügi Helsingist Tallinna suunduvail reisidel. Huvilistel on võimalik suitsusid osta laeva müügipunktidest kuni kolm pakki. «Aitäh mõistva suhtumise eest,» tänab uuest regulatsioonist laevadel teavitav silt. Kuid mis on uue regulatsiooni tagamaa?

Tallinki vanem kommunikatsioonispetsialist Kai-Ines Nelson sõnas, et tõepoolest tuleb Tallinna-Helsingi liinil sigarettide müügi osas tähele panna sõidusuunda. «Sigarette saab plokikaupa osta meie Tallinna-Helsingi liinil opereerivatel laevadel (Shuttle laevad MyStar, Megastar + kruiisiteenust osutav laev Victoria I) ainult ühel sõidusuunal, väljumisel Tallinnast Helsingisse,» rääkis Nelson. «Plokiga ei saa sigarette osta meie laevade kauplustest Tallinna-Helsingi liinil väljumisel Helsingist Tallinna.» Nagu selgub, on põhjus Soome käibemaksus, mis kehtib Helsingi - Tallinn suunal laeva kauplustes müüdavatele toodetele. Soome käibemaksu määr on pärast tõusu 2024. aasta septembris aga 25,5% (eelnevalt 24%). «Sõites suunal Tallinn-Helsingi, kehtib laevakauplustes müüdavatele kaupadele Eesti käibemaksu määr 22%,» selgitas Nelson. «Olukorras, kus sigarettidele on Eestis kehtestatud maksimaalne jaemüügihind, mis lähtub Eesti maksumääradest, siis tasudes sigarettide müügilt Soome käibemaksu, ei ole see müügitegevus kasumlik.»