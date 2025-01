UURING Tallinnas on kallim elada kui Tokyos või Barcelonas

Tallinn on 327 linna seas 138. kohal elamiskulude indeksiga 52,7, kusjuures võrdlusaluseks on New York, mille indeksiks on 100. Võrdluseks on näiteks Abu Dhabi indeks 52,6, Tokyo 51, Rooma 51, Barcelona 50,6 ja Taipei 47,8 – kõik madalamad kui Tallinna näitajad.