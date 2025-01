RYANAIRI PÖÖRDUMINE Alkoholi tarbimist lennujaamades peaks rangelt piirama

Iiri kommertslennufirma Ryanair soovib, et Euroopa lennujaamades piiratakse reisijate alkoholi tarbimist maksimaalselt kahele joogile. Lennufirma andis teada, et plaanib ette võtta õiguslikke samme, et saada tagasi 15 000 eurot, mis kulusid lennu ümbersuunamisele, mille põhjustas väidetavalt alkoholi liigselt tarbinud reisija.