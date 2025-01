Kas see on Air Balticu kauneim lennuk?

Läti lennukompanii Air Baltic teatab, et nende 50. Airbus A220-300 lennuk on Airbusi tehases Mirabelis (Kanada) värvitud värskelt kõigi kolme Balti riikide sümboolikat kasutavasse värvikuube. Eesti on ilmselt esindatud pääsukesega. Peamiseks dekoratiivseks elemendiks on siiski Läti lippu lehvitav neiu, kelle pead ehib traditsiooniline pärg. Erilise välimusega A220-300 peaks Air Balticu liinide teenindamist alustama veebruarikuus.