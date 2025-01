VIDEO Pikk sõit läbi kõrbe showgirlide juurde lõi oimetuks

Olin arvestanud sellega, et rohkem kui poole tuhande kilomeetri pikkune autosõit Utah’ osariigi põhja-lõunasuunalisest mägisest piirkonnast Nevada osariiki Las Vegasesse kujuneb pärast kahenädalast seiklusreisi isegi luksusmaasturi roolis kurnavaks, ent et see tahab silmanägemist ja vaimujõudu täiega nokauteerida, tuli ebameeldiva üllatusena.