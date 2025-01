Kahtlustatakse, et õnnetud surmasaanud olid pugenud jetBlue lennuki rattakoopasse Jamaical, kust õhusõiduk startis 6. jaanuari esimestel tundidel New Yorgi suunas, kuhu saabuti kell 04.29 hommikul. New Yorgist lendas jetBlue lennuk aga varsti edasi Salt Lake Citysse USA lääneosas, kust naasti uuesti New Yorki enne Fort Lauderdale suunas startimist.