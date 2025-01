Tallinnale läheneb «jõuluvana lennuk»

Täna õhtul Londoni Lutoni lennujaamast Tallinna saabuv odavlennukompanii Wizz Airi lend on opereeritud tavalisest märksa põnevama väljanägemisega õhusõidukiga. Nimelt on Tallinna oodata Titan Airwaysi Airbus 321 reaktiivi Santa´s Lapland värvides. Briti tšarterlennukompanii, mis spetsialiseerub oma lennukite teistele lennufirmadele liisimisele, lasi ühe oma Airbus 321 lennuki jõuluteemalisse värvirüüsse võõbata novembris 2023, kui hakkas opereerima lende Suurbritanniast Lapimaale tuurikorraldaja Santa´s Lapland jaoks. Nüüd on Titan Airwaysi abi lendude opereerimisel vajanud ka odavlennufirma Wizz ning seega ongi ebatavalistes värvides lennuk Tallinnale lähenemas. Eeldatav saabumisaeg on Flightaware andmeil 20.43, Tallinna lennujaama kodulehe kohaselt isegi 20.35. Uuesti Londoni poole peaks lennuk startima kell 21.45.