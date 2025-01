Finnairi pilootide streik jätkub taas

Finnair hoiatab oma veebilehel, et ajutine vaherahu, mis kehtis streikivate pilootidega pühadeperioodil 20. detsembrist kuni 5. jaanuarini, on nüüd läbi saamas ning üksikute lendude tühistamised on taas võimalikud. Pilootide streik väljendub täpsemalt Finnairi lendurite mittevalmisolekus teha ületööd ning tulla tööle varulendurina näiteks olukorras, kus mõni tööl olev piloot ootamatult haigestub. Tavalises olukorras võimaldaks stand-by lendurite kasutamine lennu ka siis ära opereerida, kuid kui valverežiimil olevad piloodid tööle ei tule, peab lennu tühistama.