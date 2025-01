TOHOH Sajast maailma parimast toidust polegi ükski Eestist?

End maitseentsüklopeediana positsioneeriv veebileht Tasteatlas on avaldanud loetelu tervelt 100 imelisest toidust, mille mekkimise nimel tasub maailm risti ja põiki läbi sõita. Ning ennekõike näib olevat põhjust samme seada Ameerika poole, sest just sealt on pärit esikohavõitja lecheona. Traditsiooniline Kolumbia piimapõrsas on küpsetatud koos sibulate, ubade, küüslaugu, köömnete ja mitmete värskete ürtidega ning on saadaval kõikjal üle riigi. Teisele kohale jäi Pizza Napoletana (mozzarella, basiilik, tomat ja pune), kolmas koht läheb aga taas Lõuna-Ameerikasse, täpsemalt Brasiilia kuulsale loomalihagrillile picanha´le. Esikümnesse mahuvad veel Alžeeria nuudliroog rechta, mida vürtsitatud kaneeli ja ras el hanout maitseaineseguga, Tai phanaeng karri, Argentiina asado, Türgi cokertme-kebabi, Indoneesia loomalihasupp rawon, Türgis tehtav ning sibulate ja musta pipraga krehvtitatud lambaliharoog cag-kebab ja Etioopia stir-fry nimega tibs, mis koosneb krõbedaks praetud lihatükkidest, sibulast, tomatist ja rosmariinist ning serveeritakse mett, sidrunimahla ja erinevaid vürtse sisaldava awaze-kastmega poorsel injera-leival.