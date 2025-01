ÜLEUJUTUSED EESTIS «Vesi on pool teed minema uhanud» Pärnu- ja Viljandimaa elanikud võitlevad tugevate vihmahoogudega

Saarde vald kirjutab oma veebileheküljel, et on kursis erinevates paikades toimuvate üleujutuste ja veekahjustustega. Lisaks annab Transpordiamet teada, et suletud on mitu teelõiku: «Penuja–Lilli kõrvalteel on tee ära uhutud 6,7. kilomeetril ning Abja-Paluoja–Sarja–Tõlla kõrvalmaanteel 12,6. kilomeetril. Teedel on ümbersõidud tähistatud.»

Foto: Annika Kuur

Saarde valla ja Kilingi-Nõmme Facebooki grupis võtavad aktiivselt sõna ja jagavad oma olukorda kohalikud elanikud: «See on hullumeelne, mis vihm eile maha sadas!» «Napilt läks, et Grossi järv Marina külas alles jäi! Kahest kohast voolas hommikul üle tammi, nüüd veidi niriseb veel, veetase on hakanud alanema. Mina pole seal järves kunagi nii kõrget veeseisu näinud!»

Valla ametlikus teates seisab veel: «Saarde Kommunaaliga koostöös käib hommikust peale olukorra kaardistus ja hindamine - kahjuks pole paljudes kohtades võimalik enne midagi ette võtta, kui suurem vesi on alanenud. Täname mõistva suhtumise eest! On võimalik, et hädajuhtumite arv on kasvanud ja meieni ei ole teade jõudnud, mistõttu palume teatada telefonil 5664 9731 ning meili teel info@saarde.ee, kuhu ootame ka pilte kahjustustest.»