Turkish Airlines maadleb meedias lutikate ja põgenevate reisijatega

Väljaanne Times of Malta teatab, et Turkish Airlinesi lend Istanbulist Marrakechi (linn Marokos) tegi 1. jaanuaril Maltal plaanivälise maandumise, sest ühe reisija tervis oli oluliselt halvenenud. Peale Maltal maandumist haarasid oma pagasi aga veel neli reisijat ja pistsid lennukist jooksu. Kaks Maltal spontaanselt peatuda otsustanud matkameest võeti peagi kinni, kahte otsitakse aga veel taga. Veebilehe Moroccan News andmeil olid oma reisiplaane käigu pealt muutnud marokolased. Haigeksjäänu viibib aga hospidalis järelvalve all.