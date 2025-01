Läti lennufirma pressiteate kohaselt tühistatakse eeloleval suvehooajal 4670 lendu kõigist airBalticu baasidest. Üheks baasiks on Riia kõrval ka Tallinn. Põhjusena mainitakse mootoritootja Pratt & Whitney võimetust püsida ajagraafikus Airbus 220-300 lennukite mootorite hooldamisel.

airBaltic annab mõista, et tühistatakse 19 marsruuti (millele on eeldatavalt pileteid juba müüdud) ning vähendatakse lende 21 liinil. Kokku eeldab airBaltic tühistamisi puudutavat 67160 reisijat. Seega võib oletada, et paljud tühistamisele minevad suvelennud olid veel väga tühjad: aritmeetilise tehte kohaselt oli igasse lennukisse ostnud pileteid ilmselt keskmiselt alla 15 inimese.