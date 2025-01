Belgia tervishoiuminister Frank Vandenbroucke nimetas e-sigarette äärmiselt kahjulikuks tooteks, mis kahjustab nii ühiskonda kui ka keskkonda. «Ühekordsed e-sigaretid on uus toode, mis on loodud lihtsalt uute tarbijate ligimeelitamiseks,» ütles ta Associated Pressile. «E-sigaretid sisaldavad sageli nikotiini, mis tekitab sõltuvust ja on tervisele kahjulik.»