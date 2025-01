Kuidas on võimalik keset Marsi-laadset maastikku pidada kallist motelli?

Loo autori abikaasa Külli Pullerits matkamas Lõuna-Utah's Caineville'i asula lähistel Marsi-laadsel maastikul. Esiplaanil Neilsoni vadi, kauguses Factory Butte ehk Vabrikumägi. Foto: Priit Pullerits

Kui Caineville’ile 24. maanteel ida poolt, näitab Google’i kaart pärast Maalitud mägesid (Painted Hills) paremat kätt Mäe vaatega oaasi talukohta (Mesa View Oasis Homestead), kuid see pole enamat kui ühe harali puu juurest mööduva paarikümnemeetrise tolmutee lõpus olev ringi keeramise koht. Viis kilomeetrit hiljem jääb maantee äärde Offroad RV Resort, kuid kõlavale kuurordinimele vaatamata on see lihtsalt plats, kuhu parkida oma treiler.

Üksik kõrgendik 24. maalilise maantee ääres. Selliseid kõrgendikke nimetatakse Utah's mesadeks. Foto: Külli Pullerits

Maantee pikal paremkurvil on vasakut kätt, seal, kus liivasavitee keerab Gilesi hüljatud asula poole ning ületab Fremonti jõe – mille vool paistis liiga tugev, et jõe ületamisega riskima hakata –, näha nelja lumivalget geodeesilist kuplit, jurta-tüüpi telki, mille hind ööpäevaks on pisut üle saja dollari. Silt telkide ees teatab, et need on Blue Valley Domes. Pool tosinat kilomeetrit hiljem tuleb paremale ärapööre Swing Arm Citysse, mis ei ole mingi linn, vaid moto- ja ATV-meeste lõbusõitude koht, kuhu enamasti saabutakse suurte autokaravanidega, varustus järelkärus.

Loo autor Priit Pullerits vestlemas Swing Arm Citys kahe mootorratturiga. Vaata motomeeste rattajälgi järsul nõlval! Foto: Külli Pullerits

Kui miski Caineville’ist ida poolt lähenedes üldse märku annab, siis maantee ääres vasakut kätt suurte puude alla peituv Mesa Farm Market. See on tilluke orgaanilist ja värsket kohalikku toitu pakkuv söögikoht. Või pigem pakkunud söögikoht, sest silt teatas, et see on ajutiselt suletud. Eks see paistiski eemalt vaadates pisut aja hambusse jäänud paigana. Veebist leitav menüü näitab, et värske leivapäts maksis seal kuus dollarit, kaneelisai ja tass kohvi kumbki kolm dollarit.