Teadlased on tuvastanud, et Stonehenge'i kivimite päritolu ulatub Edela-Walesist Kirde-Šotimaani. Londoni ülikooli kolledži ja Aberystwythi ülikooli teadlased pakuvad, et Šoti ja Walesi kogukonnad tõid oma piirkondlikud kivid Wiltshire'isse, et panustada selle muljetavaldava struktuuri loomisse, vahendab Daily Mail.