Avasta Viikingite küla – ajarännak ja elamused igal aastaajal

Viikingite küla on inspireeritud 8.–11. sajandi viikingiajastust Eestis. Küla sai alguse 2006. aastal, kui avastati iidne ja kaunis paik Pirita jõe ääres. Tänaseks on sellest kujunenud teemapark , kus saab kogeda viikingite elulaadi, maitsta nii a´la carte menüüs pakutavaid roogasid üksikkülastajatele kui ka grupimenüüsid, mis on loodud spetsiaalselt suuremate seltskondade jaoks. Lisaks saab avastada ajaloolisi eksponaate ning osaleda ajastuhõngulistes tegevustes.

2024.aastast on Viikingite külas avatud ajalooline Eesti viikingeid tutvustav püsinäitus, kus on esindatud nii originaal eksponaadid, kui ka originaalide järgi tehtud täpsed koopiad. Esindatud on Salmest, Rävalast ja Maidlast leitud sõdalaste eksponaadid ja samuti Kukruse emanda ekspositsioon. Saaremaalt, Salmest on aga esindatud kõige vägevama mõõga rekonstruktsioon, kus on puhtast kullast mõõga tera sisse inkrusteeritud valküüridega muster ja mõõga nupp on kaunistatud vääriskividega.