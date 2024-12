VIDEO Matka kaasa värvilistel lainetel keset erilist kivikõrbe

New Wave, «vaese mehe The Wave» – või pigem õnnetu mehe The Wave, sest päris The Wave’i juurde matkamiseks peab loteriis ropult vedama –, pidi saama meil abikaasaga sügisesel seiklusel Edela-Ameerikasse päris-Wave’i alternatiiviks või pigem lohutusauhinnaks, sest loosiõnn, nagu arvata võiski, meile ei naeratanud. Loteriisüsteemi sisestatud üheksadollariline taotlus iga loodusfotograafi unelma, The Wave’i juurde matkamiseks sai äraütleva vastuse.

Muidugi ei ole New Wave võrreldav maailmakuulsa The Wave’iga, kuhu pääseb sealse unikaalse ja õrna looduse hoidmiseks loterii kaudu väidetavalt ainult kolm-neli protsenti noist, kes sinna matkata ihkavad. See-eest võib New Wave’i näha igaüks, kes vaid soovib, ja liiati tasuta. Ainult et ükski kaart ei näita, et just siin ja just see on New Wave.