Turbulents on lendamise üks kõige tavalisemaid hirmuallikaid. Kui õhus olevad õhuvoolud muutuvad ebaühtlaseks, hakkab lennuk raputama, mis võib tekitada ebamugavust ja ärevust, eriti neile, kellel on lendamise vastu hirm. Paljuski on see hirm seotud mitte teadmisega, kuidas lennuk reageerib õhu liikumisele, vaid tõsiasjaga, et see tundub väga ebamugav. Siiski, eksperdid kinnitavad, et kuigi turbulents võib tunduda hirmutav, on see tegelikult täiesti normaalne ja ohutu nähtus.