Lennureisijad on pagasiriiulite kasutamise reeglite üle erimeelel

Siiski tekitas see üleskutse sotsiaalmeedias mitmeid vastuolulisi arvamusi. Mõned märkisid, et suur osa probleemist peitub reisijates, kes kasutavad maksimaalseid lubatud mõõte või võtavad rohkem pagasit, kui reeglid ette näevad. Üks kommenteerija sõnas: «Mõned käsipagasid on hiiglaslikud, olgem ausad.»