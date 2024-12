Kas eestlased pääsevad ka 1. jaanuarist reisiloata Lõuna-Koreasse?

Lõuna-Korea külastamine on Eesti kodanikele viisavaba. Siiski nõuavad paljud viisavabad riigid (USA, Austraalia ja peagi ka Suurbritannia), et reisi eel tuleb internetist taotleda elektrooniline reisiluba, millega kaasneb üldjuhul väike rahaline kulu ja mõõdukas ajakadu. Lõuna-Korea on üks taolistest riikidest. Eesti välisministeeriumi Reisi Targalt leht ütleb Lõuna-Korea kohta, et «enne viisavaba reisi alustamist peavad kõik 18 – 64-aastased reisijad taotlema elektroonilise sissesõiduloa K-ETA veebilehelt. Alates 3. juulist 2023 väljastatud elektrooniline sissesõiduluba kehtib viisavabaks reisimiseks kolm aastat. Enne 3. juulit 2023 väljastatud sissesõiduluba kehtib viisavabaks reisimiseks kaks aastat. Sissesõiduloa kehtivust on võimalik kontrollida K-ETA veebilehel.»