VIDEO Turistide pealetung ajab elu adrenaliinijanuste paradiisis inimvaenulikult kalliks

Utah' osariigi idaservas asuv Moab, mis oli meil abikaasaga sügisese reisi peamine sihtkoht, võlgneb oma elujõu tõsiasjale, et sellest on saanud Ameerika igasuguste seiklejate meka. Moab peab end nii maastikuratturite kui džiibifanaatikute mitteametlikuks pealinnaks. Selle külje all asub kaks suurt rahvusparki, Arches ja Canyonlands, mis meelitavad igal aastal kohale miljoneid turiste. Moabi põhjaservast mööda voolav Colorado jõgi tõmbab sinna paatidel sõitjaid, linna ümbritsevad kanjonid ja kaljud mägironijaid ning tohutu arv matkaradu loomulikult matkajaid. Võiks arvata, et kõik see mitte ainult Ameerikast, vaid üle maailma kokku vooriv rahvas on Moabi linnale puhas õnnistus, tuues sealseile elanikele tööd ja leiba. Ent tegelikkus on sootuks vastupidine.