Kuigi praegu on veel ebaselge, mis sundis Azerbaijan Airlinesi lendu J2 8243 loobuma täna hommikul Groznõis maandumisest ning võtma ette teekonda Aktausse, mille lennujaama lähistel Embraer 190 hädamaandumise tegi, pooleks murdus ja põlema süttis, spekuleeritakse lennundusfoorumites aina enam, et lennuki vrakil nähaolevad augud viitavad šrapnellitabamusele, mis selgitaks ka raskusi lennuki juhitavusega. Ka veebileht RBC Ukraine vahendab antud versiooni ning tsiteerib lennukis ellujäänud reisijat, kelle sõnul leidis Groznõis maandumise ajal aset plahvatus. Uudistekanali UNN andmetel oli Groznõi täna hommikul droonide rünnaku all.