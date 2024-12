American Airlines peatas ajutiselt kõik oma lennud

Maailma üheks suurimaks lennufirmaks oleva American Airlinesi poolt sotsiaalmeediavõrgustikku X tehtud postituse kohaselt on lennufirmal tehnilisi probleeme kõigi lendudega. Reisijate turvalisus on esmatähtis ja kui probleem on lahendatud, toimetatakse nad turvaliselt sihtpunkti, kinnitab American Airlines. Vastav teade on ilmunud ka Föderaalse Lennundusagentuuri FAA teadete lehele.