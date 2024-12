Zürichi lende kimbutaks justkui ebaõnn: järjest kolm hädamaandumist

Esmaspäeval Bukarestist Zürichisse suundunud SWISSi Bombardier (pärast ümbernimetamist Airbus 220-300) oli sunnitud tegema hädamaandumise Grazis (Austria), kuna lennuki salong täitus suitsuga, teatab veebileht Swissinfo . Õhusõidukis oli 74 reisijat, kellest 12 vajas lisaks viiele meeskonnaliikmele kiireloomulist arstiabi. Üks meeskonnaliige toimetati ravile helikopteriga. Olukorra tõsidusest annab aimu see, et Grazi lennujaam oli pärast hädamaandumist mõnda aega suletud, kuna SWISSI lennuk jäi seisma maandumisrajale.

Pühapäeval tabas hädamaandumisvajadus tervelt kahte USA lennufirma United Airlinesi lennukit, mis olid teel kas Zürichisse või sealt ära. Veelgi kummalisema kokkusattumusena olid mõlemad lennukid startinud Chicagost või sinna suundumas. Nagu vahendab lennundusteemaline veebileht Paddle Your Own Kanoo, vigastas Chicagost Zürichisse suundunud lennu UA 003 üks lennusaatjatest end mingil moel sedavõrd tõsiselt, et lennuk tegi hädamaandumise Ganderis, mis on väike linn Newfoundlandi saarel. Sealt enam Šveitsi ei lennatud ning Boeing 767 sõitis tagasi Chicagosse, kuhu jõuti kell 03.38 kohaliku aja järgi.