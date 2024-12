Reisija teeskles vigastust, et järjekorrast ette pääseda – kuni tema vale koomiliselt paljastati

«Mees nõudis pardale eelminekut, väites, et vajab erilist abi. Ratastooli tal polnud, kuid ta ütles, et tal oli hiljuti põlveoperatsioon,» kirjutas kasutaja oma postituses 17. detsembril.

Mees läks lennukisse ja istus avariiukse rea istmele, mis on tavaliselt keelatud reisijatele, kes on vigastatud või ei suuda kriisiolukorras teisi aidata, vahendab New York Post.