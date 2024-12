Rahulikum, odavam, privaatsem ehk miks reisida Tahkole just aasta alguse madalhooajal

Jätkusuutlik ehk kestlik turism on sinu jaoks päriselt oluline. Selle põhimõtteks on külastajate suhestumine kohalike, nende kultuuri ja keskkonnaga. Sisuliselt on tegemist vastutustundliku reisimisega, mis toetab loodus- ja kultuuripärandi säilimist ning kohalike elanike heaolu. Külastades sihtkohta madalhooajal, annad teenusepakkujatele tööd ja leiba turismi kõrghooaja väliselt. Pikas plaanis on see kasulik ka külastajale endale, sest stabiilse sissetulekuga teenusepakkuja suudab kindlasti pakkuda tervikuna paremat kvaliteeti.

Sa tahad näha ja lähedalt kogeda, kuidas elavad kohalikud. Tõenäoliselt pole kohvikupidajal või majutuskoha peremehel kõrghooajal mahti sinuga rohkem suhelda, kui teenusepakkumiseks hädavajalik. Aga nüüd, kui kiire jõuluaeg on läbi saanud, tõmbavad nemadki ja kindlasti on neil saabunud külastajate jaoks rohkem aega. Täiesti vabalt võid leida end mõne värvika tegelasega pidamas tõsiselt filosoofilist vestlust või kogeda väga lähedalt, millist elu elatakse Tuhande Järve Maal siis, kui külalisi on parasjagu vähem.

Sa pigem väldiksid rahvahulki ning otsid privaatsust, eriti loodusest. Kujuta ette, et oled suusanõlval esimene laskuja! Mägi on värskelt hooldatud ning teised suusatajad ei ole veel saabunud. See kõik on sinu päralt! Need hetked on lühikesed, kuid väärtuslikud ja rõõmustavad. Sama lugu on ka igasuguse muu looduses liikumisega – ega me ei lähe ju matkarajale, metsa või järvele selleks, et olla seal koos võõraste inimestega. Läheme sinna ikkagi rohkemal või vähemal määral privaatsust otsima. Turismi madalhooajal saab ka muidu külastataval Tahkol kogeda privaatsushetki iseenda või oma lähedaste inimeste seltskonnaga.