Uuenenud Tahko ootab: uued hotellid ja luksuskorterid keset vapustavat maastikku

Seda mõistetakse suurepäraselt 2023. aasta lõpus Tahko tipus avatud luksushotellis Panorama Landscape. Hotell on mõeldud eelkõige luksuspuhkuse armastajatele. Hotell on oma nime väärt – vaated on imelised ning ainuüksi aknast välja vaadates puhkab silm ja rahuneb meel. Siinse luksuse teine nimi ongi vaikus ja rahu, sest seda valvatakse ja hoitakse siin hotellis hoolega. Lausa nii, et privaatsus on siin eriliselt hinnas – näiteks on võimalik veeta kogu külastus täielikult omaette nii, et teiste hotellikülastajatega ei kohtugi.