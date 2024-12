Finnair jättis ebatavalise piletiga soomlased Jaapanis hätta

Lennukist mahajäämine on iga lennureisija õudusunenägu. Kui lennud on vormistatud ühele piletile ja sissetulev lend hilineb, ei pea üldjuhul siiski väga muretsema, sest jätkulennust mahajäämine on siis lennufirma vastutusel. Reisija broneeritakse ümber, vajadusel antakse talle ka hotell. Kuid mis saab siis, kui üks lend maandub ühes lennujaamas, kuid jätkulend väljub sootuks teisest? Soome ajaleht Iltaleht kirjeldab Seppo ja Minna Liutu kannatusi, kes olid tagasiteel Soome Austraaliast. Brisbanest saabunud lennuk maandus Tokyo Narita lennuväljal, Finnairi lend Helsingisse pidi aga 4 tunni ja 25 minuti pärast väljuma Tokyo Haneda lennujaamast. Taolise ümberistumise korral tuleb reisijail läbi teha Jaapanisse sisenemise piiriprotseduurid, võtta välja pagas ja kiirustada järgmisse lennujaama, et seal pagas uuesti ära anda ja läbida ka turvakontroll. Narita ja Haneda lennuväljade vahemaa on ligi 80 kilomeetrit ning õigeks ajaks soomlased uude lennujaama ei jõudnudki.