Eestit tunnustati sobiva puhkusekohana vaikusearmastajatele

Veebileht Bookretreats on saanud valmis edetabeli maailma kõige tüünematest puhkusepaikadest, kus kõrvu ei piina mürtsuv karnevalimuusika ning silmi ei aja huugama ööpäevane valgusereostus. Kuhu siis tasuks vaikust ja rahu ihkavail introvertidel oma närve kosutama sõita? Selgub, et Eesti on globaalses edetabelis suisa neljandal kohal, edestades isegi Soomet, mis jäi viiendaks. Kolmandaks vaikusearmastajatele sobivaks paigaks on mõnevõrra ootamatult valitud Montenegro, teisel kohal on Botswana, esikoht kuulub aga Islandile — ilmselt küll eeldusel, et parajasti mõni vulkaan oma kõuemürina ja laavavooludega turiste pagema ei sunni.