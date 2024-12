Talvine Tahko: seiklus, sport ja akude laadimine!

Tahko suusakeskuses on tuntud oma suurepäraselt hooldatud nõlvade poolest. Siin on neid lausa 25 ja laskumised on mõnusalt pikad, üle kilomeetri. Närvikõdi ja põnevuse armastajaid leiavad siit ka „musti“ nõlvu, kus saab oma oskused mõnusalt proovile panna. Keskuses on eriti nähtud vaeva kõikvõimalike lisateenuste ja täiendavate meelelahutusvõimalustega ning sellest annab tunnistust after-ski programmide ja söögikohtade rohkus.